Alle zittern, dass Oliver Schaden nimmt

Wenn mir der dä­nische Justizminister oder die Königin garantieren könnten, dass ich ohne Probleme wieder ausreisen darf, fahre ich zur Gerichtsverhandlung um Olivers Rückführung.“ Marion Weilharter bleibt skeptisch, ob ihr das in Dänemark zugesagte freie Geleit wirklich gewährt wird. „Was ist, wenn Olivers Vater plötzlich behauptet, ich plane eine Rückentführung. Dann kreuzt plötzlich die Polizei auf.“ Auf der Homepage des Sozialministeriums stehe zwar, dass sie 2010 mit dem Kind legal ausgereist sei. Aber nach der Anzeige ihres Ex, sie habe ihm Oliver entzogen, laufe das Strafverfahren gegen sie noch. In zwei bis drei Wochen soll der Termin beim Bezirksgericht in Helsingør stattfinden. Am 3. April war der fünfjährige Bub von Vater Thomas S. nach Dänemark entführt worden. Das Leben der Exportmanagerin ist seither völlig außer Tritt. Oft setzt sie sich ins verwaiste Kinderzimmer. „Fünf Mal habe ich mit Oliver bisher telefoniert. Ein lang gezogenes Mama kommt dann von ihm. Jede Mutter weiß, dass sich Sehnsucht dahinter verbirgt. Ich kann ihm nicht helfen, nur sagen: ,Ich hab’ dich lieb, alles wird wieder gut. Wir sehen uns bald.‘“

Am Donnerstag saß die Familie beisammen: Ma­rions 40. Geburtstag. „Die Uromi hat geweint. Sie ist 85, glaubt, Oliver nie wieder zu sehen.“ Der Bub hat in seinem gewohnten Lebensumfeld in Graz schon viel versäumt. „Vier Trainingseinheiten haben wir ohne Oliver gespielt“, berichtet Fußballtrainer Thomas Riffl. „Er ist ein großes Balltalent, hätte Chancen, bald in die U-7 von Sturm zu kommen.“ Er habe selbst zwei Kinder und kein Verständnis für die Aktion des Dänen. „Die Gefahr besteht, dass das Kind jetzt manipuliert wird. Wenn es nach seiner Mama fragt, wird es vielleicht mit einem neuen Computerspiel abgelenkt.“