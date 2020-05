Afghanistan: Taliban töten Karzais Bruder

Korruptionist Ahmed Wali Karzai war den USA und ihren Verbündeten jedenfalls so wichtig, dass sie über seine Nebengeschäfte hinwegsahen. Er stand immer im Verdacht, einer der führenden Köpfe im Handel mit Heroin und Opium zu sein. Eine Zeit lang drängte der Westen Präsident Karzai, er solle seinen Halbbruder absetzen - doch die von ihm geforderten Beweise konnten nicht vorgelegt werden. Und so arrangierte man sich mit dem Kriegsherrn, der in der Bevölkerung als Korruptionist und Symbol der Günstlingswirtschaft verhasst war.



Über einen Mangel an Feinden konnte sich Ahmed Wali Karzai, der von 1979 bis 2001 in den USA gelebt und in Chicago ein Restaurant betrieben hatte, wahrlich nicht beklagen. 2003 flog sein Haus in Kandahar in die Luft; 2008 leitete er eine Regierungssitzung, als vor dem Haus ein mit Bomben präparierter Tankwagen explodierte; 2009 griffen Taliban seinen Autokonvoi auf dem Weg nach Kabul mit Raketen und Maschinengewehren an - Ahmed Wali Karzai kam immer davon. Jetzt wurde ihm sein Leibwächter zum Verhängnis.