Affen vor Kopfgeldjägern gerettet

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hat nun eine erste Rettungsaktion auf Borneo gestartet und einige Affen samt ihren Kindern gerettet und in ein geschütztes Regenwaldgebiet gebracht.

Zusätzlich erschwert wird der Kampf für die Menschenaffen durch die verbreitete Korruption bei Politikern. Zwar ist das Töten von Orang-Utans in Indonesien verboten, doch die ebenso vermögenden wie mächtigen Plantagenbesitzer stehen ohnehin über dem Gesetz. „Vier Pfoten“ will mit der Aktion auch die indonesische Öffentlichkeit aufrütteln und so Druck auf die Politik ausüben, die illegale Zerstörung der Regenwälder endlich zu stoppen.