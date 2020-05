Adnan Mevic - "Mensch Nr. 6.000.000.000"

Bei seiner Geburt war Adnan Mevic ein Superstar. Würdenträger aus dem In- und Ausland gaben sich in seiner kleinen Heimatgemeinde Visoko in Bosnien-Herzegowina die Klinken in die Hand, Journalisten aus aller Welt rissen sich um Fotos des Neugeborenen. Grund: Die UNO hatte Adnan zum "Menschen Nr. 6.000.000.000" erkoren. "Gebracht hat uns das nichts", zieht seine Familie zwölf Jahre später ernüchtert Bilanz.



Die Mevics leben heute in einem heruntergekommenen Wohnblock, dessen Fassaden mit ihren zahlreichen Schusslöchern noch an den Krieg erinnern. Seine Eltern sind arbeitslos, weshalb die Familie mit umgerechnet 250 Euro im Monat auskommen muss. Die schwere Krankheit von Vater Jasmin - er leidet an Darmkrebs und ist bettlägrig - verschlimmert die Lage noch zusätzlich. "Selbst die Beutel für meinen künstlichen Darmausgang kann ich mir kaum leisten", sagt der 48-Jährige.