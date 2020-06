Adelsmayr: "Würde alles wieder so machen"

Kaum jemand weiß mehr, wie oft Eugen Adelsmayr schon vor Gericht stand. Vertagt. Nach 20 Sekunden. Nach drei Minuten. Ein neuer Zeuge. Eine Übersetzung fehlt. Neue Vorwürfe. Wieder neue Zeugen.

Im Juli jährte sich der Mordprozess gegen Eugen Adelsmayr. Der Intensivmediziner aus Bad Ischl, 53, zog aus, um in der Glitzerwelt der Vereinigten Arabischen Emirate Karriere zu machen. Der Traumberuf endete in einem Albtraum: Zwei Kollegen spinnen eine Intrige, zeigten ihn an, als er bereits längst anderswo arbeitete.

Ein hochmotivierter Staatsanwalt zimmerte eine Mordanklage: Adelsmayr, Leiter der Anästhesie-Abteilung, und ein Kollege hätten einen gelähmten Pakistani getötet, damit Adelsmayr ein Bett auf seiner Intensivstation frei bekäme. So absurd das klingen mag, der Staatsanwalt forderte die Todesstrafe für den Bad Ischler, ließ ihm den Pass abnehmen und nicht mehr ausreisen.

Am Mittwoch fand die vielleicht letzte Verhandlung statt. Ein Urteil wurde für den 21. Oktober in Aussicht gestellt. So lange wollte Eugen Adelsmayr nicht warten. Er wollte nicht, dass der Richter seine Geschichte vollendet, er hat seine eigene vorgelegt. „Von einem, der auszog", heißt sein persönlicher Erlebnisbericht auf 246 Seiten (Seifert Verlag, Wien).