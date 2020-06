80 Jahre Lego und was wir davon lernen können

„Bei Volksschülern, die Probleme beim Schreibenlernen haben, zeigt sich oft, dass sie nie mit Bausteinen spielten", weiß Sabine Kainz aus vielen Gesprächen und Therapien. Ihnen fällt es schwerer, die ersten Buchstaben und Wörter zu malen und die Zeile zu halten. Notwendig dazu ist eine gute Raum-Lage-Orientierung, die durch planendes Vorausschauen sowie die Auge-Hand-Koordination ermöglicht wird.

In wissenschaftlichen Studien wurde außerdem nachgewiesen, dass die jungen Baumeister die besseren Mathematiker sind. „Weil sie schneller erfassen, was viel und was wenig, was groß und was klein, was oben und was unten ist", erläutert Gabriela Krauland. Nicht, dass das zum Überleben der Spezies Mensch absolut notwendig wäre, aber „die Konstruierer" (ein Terminus in der Entwicklungspsychologie) tun sich später auch leichter, ein Bücherregal richtig zusammen zu bauen.