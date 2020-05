700 hustende Hirsche sollen erlegt werden

Der Zaun erstreckt sich über rund 3,5 Kilometer Länge, ist 2,80 Meter hoch und umgrenzt etwa 22 Hektar Fläche. "70 Mann des Bundesheeres haben ihn an zwei Wochenenden in unzähligen Stunden errichtet", sagt Fritz. Noch ist er offen. Doch sollte bis Jahresende das Reduktionsziel nicht erreicht werden, "schließen wir die rund 14 Öffnungen nach und nach und sammeln die Tiere". Voriges Jahr wurden zwischen 400 und 500 Stück Rotwild geschossen, heuer "muss eben ein bisschen mehr erlegt werden".



Probleme mit TBC sind in diesem Gebiet nicht neu. "Im Bezirk Reutte wurden prophylaktisch über 1000 Leute untersucht und in Tirol haben wir in den letzten Jahren 60.000 Tiere getestet."