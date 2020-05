67 und kein bisschen leise

Der Bösendorfer Flügel in der österreichischen Botschaft in Istanbul ließ seine Finger kribbelig werden. Da setzte sich der Zweite Präsident des Nationalrates kurzerhand ans Instrument und unterhielt die ÖVP-Abgeordneten-Riege abends mit einem breiten Repertoire - von Frank Sinatra und Swing über kraftvollen Boogie-Woogie bis zum melancholischen Wienerlied. Neben Klavier spielt Fritz Neugebauer Gitarre - "für den sonntäglichen Hausgebrauch. Im Kanzleramt habe ich auch schon einmal Klavier gespielt. Da steht in einem Raum ein Steinway und dort habe ich bei der vorletzten Gehaltsrunde, während über Zehntelprozentpunkte beraten wurde, ein bissl herumgeklimpert", erinnert er sich und lächelt verschmitzt.



Neugebauer hat Seiten, die einem breiten Publikum nicht bekannt sind. In der Öffentlichkeit gilt er als Betonierer, als einer, der nur die Interessen der Beamten verteidigt - der Parade-Interessensvertreter, der nie der erste ist, der vom Verhandlungstisch aufsteht. Die, die ihn gut kennen, schätzen seinen Humor und seine Schlagfertigkeit, die oft von einem Augenzwinkern begleitet ist. "Er scherzt, ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Das geht in der Funktion nur, wenn man über den Dingen steht", beschreibt ihn ein jahrelanger Mitstreiter in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD).