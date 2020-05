17 Jahre unschuldig im Gefängnis?

Tatsächlich arbeitete der Niederländer 1980 als Lehrling in Salzburg. "Natürlich könnte er auch ein Kunde gewesen sein, der sich am Geld vergriffen hat", betont Feichtinger. Die Staatsanwaltschaft beantragte trotzdem die Wiederaufnahme des Verfahrens. Ob und wann es dazu kommt, ist noch unklar: Zurzeit läuft ein Rechtshilfeersuchen nach Deutschland, wo der Holländer befragt werden soll.



B.'s Anwalt Clemens Krabatsch hofft auf eine Antwort noch in diesem Jahr. "Dann entscheidet das Landesgericht, ob es weitere Erhebungen durchführt." Dass der nun Verdächtige sein Gewissen erleichtert und ein spätes Geständnis ablegt, hält Krabatsch indes für unwahrscheinlich.



Sollte das Gericht die Wiederaufnahme bewilligen, könnte B. in einem neuen Prozess freigesprochen werden. Dann dürfte ihm auch eine Haftentschädigung zustehen. Und die könnte - wenn die alte Regelung mit Entschädigungssätzen von 100 Euro pro Tag greift - bis zu 600.000 Euro betragen. Allerdings wurden im Vorjahr die Entschädigungen auf maximal 50 Euro pro Jahr reduziert.



B.'s Anwalt Krabatsch ist sich sicher, dass vor dem Prozess geschlampt wurde. Am Leibchen der Toten fand sich damals Blut der Gruppe "0", das weder vom Opfer noch von B. stammte. "Und obwohl die Spurensicherung das Blut dokumentiert hat, meinte der Gerichtsgutachter später, es stamme vielleicht von einem Prosekturgehilfen im Zuge der Obduktion."



Brisant: Eben dieser mittlerweile verstorbene Gutachter ist auch in den Fall einer 25-Jährigen involviert, die 1991 tot aufgefunden wurde. Er stellte damals - im Gegensatz zu Kollegen - keine Fremdeinwirkung fest. Auch dieser Fall könnte neu aufgerollt werden.

Abdruck: Jährlich 700 Strafdaten geklärt

Identifikation

Was ist ein Fingerabdruck im DNA-Zeitaltereigentlich noch wert? Sehr viel, meint Reinhard Schmid, Leiter des Zentralen Erkennungsdienst im BKA. "Im Gegensatz zu DNA - Stichwort eineiige Zwillinge - ist ein Fingerabdruck wirklich einmalig." Und schnell: "Der Laborprozess bei DNA-Proben dauert minimal eine Woche."

Treffer

Auch daktyloskopische (Daktyloskopie = das Verfahren, Menschen anhand ihrer Fingerabdrücke zu identifizieren) Tatortspuren werden in einer zentralen Datei erfasst. 700 Taten werden in Österreich pro Jahr so geklärt. "Das ist zwar weniger als mit DNA-Spuren, allerdings sind sehr viele schwere Straftaten dabei."