15 Jahre lang Drohbriefe verschickt

Seit Donnerstag ist bekannt, wer sich hinter den Schreiben versteckt: Ein mittlerweile 70-jähriger Altbauer aus der Obersteiermark, der FPÖ-Ortsparteiobmann in seiner Heimat war und sich ärgerte, dass er kein Gemeinderatsmandat bei den Wahlen erreichte.



"Höflich umschrieben ist er ein Gerechtigkeitsfanatiker, für seine Sicht der Gerechtigkeit", beschreibt der ermittelnde Beamte. Nicht umgesetzte Tempolimits oder vermeintliche Mauscheleien in Betrieben hätten den Steirer geärgert. "Er hat gesagt, er wollte den Leuten eine Breitseite verpassen, damit sie nachdenken", berichtet der Beamte.



Die Briefe soll der Verdächtige auf einer Schreibmaschine getippt haben. Die Adressierung war auffällig: Ortsname in Großbuchstaben, unterstrichen mit "="-Zeichen.



Die Beamten verglichen sie mit offiziellen Eingaben an die

Behörde und fanden Parallelen zu einer Rechnung, die der Verdächtige einst ausgestellt hatte: Schriftbild und Type passten, auch die Eigenart der Adressierung. Als beim jüngsten Drohbrief auch eine DNA-Spur gesichert wurde, gab es einen Treffer: Der mutmaßliche Täter war wegen des Verdachts der schweren Nötigung in der Datenbank gespeichert.

Bei der Hausdurchsuchung wurde die Schreibmaschine gefunden, der Steirer ist geständig.