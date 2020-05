10 Jahre Kaprun: 10 Gründe, warum die Wunden nicht heilen

In Kaprun blickt man nach vorne. Morgen eröffnet dort Österreichs größte Therme, ein 83-Millionen-Euro-Projekt. Nur drei Tage später muss der Blick zurückgerichtet werden. Eine Gedenkfeier soll an die Opfer der größten Katastrophe der Zweiten Republik erinnern.

155 Menschen sterben am 11. 11. 2000, als im Tunnel die Gletscherbahn-Garnitur "Kitzsteingams" in Flammen aufgeht. Zwölf Menschen retten sich mit knapper Not, weil sie mit Skiern und Stöcken ein Loch in den Zug schlagen.



Am 19. Februar 2004 spricht Richter Manfred Seiss alle 16 Angeklagten frei, eineinhalb Jahre später werden die Freisprüche in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Linz bestätigt - rechtskräftig. "Da hat Gott für einige Minuten im Tunnel das Licht ausgemacht", begründet Seiss das Urteil. Eine Verkettung unglücklicher Umstände habe das Unglück ausgelöst. Der Brand sei eindeutig durch den Konstruktions- und Produktionsfehler eines Heizlüfters entstanden.



Die Gletscherbahnen Kaprun wollen sich daraufhin beim Heizlüfter-Hersteller, der deutschen Firma Fakir, schadlos halten. Der Akt geht nach Baden-Württemberg, die Staatsanwaltschaft Heilbronn nimmt sich der Sache akribisch an - und kommt zu einem völlig anderen Ergebnis als das österreichische Gericht.



Es habe keinen Produktionsfehler gegeben, sagen sie. Aber im Heizlüfter des nicht ausgebrannten Schwesternzuges "Gletscherdrache" habe man Rückstände des im Waggon verwendeten explosiven Hydrauliköls nachgewiesen. Für die Angehörigen wurde die juristische Aufarbeitung damit endgültig zur Katastrophe nach der Katastrophe: Pannen, Versäumnisse, fragwürdige Gutachten, manipulierte Beweismittel.