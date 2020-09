Pods&Bowls: Der KURIER lud zum Abend unter Freunden

Die Wiener, die „sollen sich ihr Beisl zurückerobern“, da ist sich Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) sicher. Die Corona-Krise hat die gesamte Wirtschaft und nicht zuletzt die Gastronomie schwer getroffen.

Und das in einem Jahr, in dem man am Tourismusstandort Wien nach dem Rekordjahr 2019 wieder Rekorde einfahren wollte.

Beim TV-Interview im KURIER-Stadtstudio Pods&Bowls auf der Mariahilfer Straße sagte Hanke: „Wir haben ein Partner der Wirtschaft zu sein.“