L wie Leipzig 2/2: Allerlei Lärchen und Regenschirme

In der zweiten Folge zur vielleicht coolsten Stadt Deutschlands sprechen Axel Halbhuber und Lea Moser über regionale Spezialitäten – vor allem das Leipziger Allerlei und die Leipziger Lärche. Sie erzählen, welche Legenden sich um die Entstehung dieser Traditionsspeisen ranken, aber auch, warum man gerade in Leipzig vietnamesisch essen gehen sollte. Sie reden über Johann Wolfgang von Goethe, Faust und Auerbachs Keller genauso wie über deutschen Fußball und den RB Leipzig.

Wasserratten

Sie besuchen die Orang-Utans im Leipziger Zoo und erkunden Stadt und die Umgebung vom Wasser aus. Denn Leipzig ist erstens von vielen Kanälen durchzogen und zweitens gibt es im Umland eine Seenlandschaft, die sich mit den Öffis, dem Rad oder mit dem Kajak schnell erreichen lässt. Passend dazu ist auch das Reise-Gagdet der Woche – der Wassersack. Wertsachen und trockenes Gewand hinein, und dann ab ins Kajak oder auf die Luftmatratze.