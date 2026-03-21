L wie Leipzig 1/2: Diese Stadt ist anders als die anderen

Warum ist Leipzig so anders als andere deutsche Städte? Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen in der neuen Folge darüber, wie und warum Leipzig zur Musik- und Bücherstadt wurde (man denke an Goethe, Bach und Buchmesse), welche Rolle die DDR-Geschichte bis heute spielt und wie man dieses historische Erbe als Tourist bis heute spürt.



Am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig 70.000 Demonstrierende auf die Straße - die Bilder dieser friedlichen Montagsdemonstrationen gingen um die Welt und genau einen Monat später fiel die Berliner Mauer, in der Nacht vom 9. November. Bis heute erinnert das Lichtfest jedes Jahr an die Ereignisse, als Stadtbesucher begegnet man der Geschichte an vielen Gedenkstätten und Erinnerungsorten. Außerdem: Warum Leipzig teilweise linker ist als der Rest Deutschlands und wo man der jungen Kulturszene in der Stadt begegnet.