Stadt.Land.Meer.

K wie Kärnten: Kreuzbandriss, Klammer, Kasnudeln

Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.
In den Kärntner Nockbergen lernte Caroline Ferstl zum zweiten Mal das Ski fahren wieder. Im Podcaststudio erklärt sie, wie der Wiedereinstieg gelingt.
Von Lea Moser, Caroline Ferstl, Dominik Kanzian und Axel Halbhuber
07.02.26, 17:00

Nach vielen Jahren steht Caroline Ferstl zum ersten Mal wieder auf der Piste, stürzt und holt sich einen Kreuzbandriss. Ein Jahr später will sie es nochmal versuchen, dieses Mal in den Kärntner Nockbergen - in Bad Kleinkirchheim. In der neuen Folge von "Stadt. Land. Meer" erzählt sie, wie sie es geschafft hat, wieder Vertrauen zu finden, wieso Kniebeugenwichtig sind und welche Tipps sie anderen Wiedereinsteigern mitgeben würde. 

S wie Skifahren: Die leiwandste Sache der Welt?
