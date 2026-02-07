K wie Kärnten: Kreuzbandriss, Klammer, Kasnudeln

Nach vielen Jahren steht Caroline Ferstl zum ersten Mal wieder auf der Piste, stürzt und holt sich einen Kreuzbandriss. Ein Jahr später will sie es nochmal versuchen, dieses Mal in den Kärntner Nockbergen - in Bad Kleinkirchheim. In der neuen Folge von "Stadt. Land. Meer" erzählt sie, wie sie es geschafft hat, wieder Vertrauen zu finden, wieso Kniebeugenwichtig sind und welche Tipps sie anderen Wiedereinsteigern mitgeben würde.