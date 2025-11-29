Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen in der neuen Folge von "Stadt. Land. Meer" über das Skifahren. Über teure Liftkarten, Berghütten, Superlativ-Pisten und warum Après-Ski auch ohne Sexismus auskommt. Wie man das Skigebiet findet, das am besten zu einem passt und wie viel Skifahren noch in der österreichischen Seele steckt.