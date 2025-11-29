S wie Skifahren: Die leiwandste Sache der Welt?
Wo fährt es sich in Österreich am besten Ski? Ein Überblick über die verschiedenen Skigebiete für Sportler, Partywütige oder Familien.
Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen in der neuen Folge von "Stadt. Land. Meer" über das Skifahren. Über teure Liftkarten, Berghütten, Superlativ-Pisten und warum Après-Ski auch ohne Sexismus auskommt. Wie man das Skigebiet findet, das am besten zu einem passt und wie viel Skifahren noch in der österreichischen Seele steckt.
Kommentare