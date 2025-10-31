Treffen sich ein Grinch und sein Gegenteil. Der eine liebt Adventmärkte , den süßen Glühwein (wichtig: ohne Piña-Colada-Schlagobers-Schnickschnack!) und die Idee, dort mit lieben Freunden und Freundinnen zusammenzukommen. Der anderen wird von lauwarmem Punsch übel und vom Herumstehen kalt.

Einerseits werden heimische Christkindlmärkte immer wieder in internationale Listen der schönsten Adventmärkte Europas aufgenommen. Andererseits muss man vielleicht gerade als Skeptiker im Advent verreisen. Nicht, um vor dem Trubel zu fliehen, sondern um sich mit der Entspanntheit der Urlaubenden mitten rein zu werfen. In der neuen Podcastfolge von „Stadt. Land. Meer“ hätten Axel Halbhuber und Lea Moser dazu ein paar Ideen.