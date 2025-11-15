Vor über vierzig Jahren flimmerte das erste Mal die Serie „Das Traumschiff“ über die Fernsehbildschirme des deutschsprachigen Publikums. Die Schiffsreise wurde zur Sehnsucht des Mittelstandes. Zu ihrem Beginn, also im ausgehenden 19. Jahrhundert, war die Kreuzfahrt einigen wenigen Vertretern der gesellschaftlichen Elite vorbehalten. Wer genau wissen will, wie Kreuzfahrten entstanden sind: Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen in der aktuellen Folge des KURIER Reisepodcasts „Stadt. Land. Meer“ über die Geschichte der Kreuzfahrt.