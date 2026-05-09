B wie Botswana 2/2: Als der Elefant aus dem Wasser stieg

Diese Folge führt tief ins Okawango-Delta und die Kalahari in Botswana. Stefan Hofer erzählt von den berührendsten Momenten seiner Safari: Als er im Boot auf ein Krokodil zutrieb oder als plötzlich vor ihm ein kräftiger Elefant aus dem Wasser stieg. Außerdem: Was einen in Botswana sonst noch erwartet und warum die Victoria Falls ein Must-See sind - obwohl man dafür noch in ein anderes Land weiter reisen muss.