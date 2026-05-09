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Stadt. Land. Meer.

B wie Botswana 2/2: Als der Elefant aus dem Wasser stieg

In Folge 2 zu Botswana erzählt Stefan Hofer von seinen schönsten Momenten auf Safari - und warum ihn Tier-Begegnungen so berühren.
Axel Halbhuber, Dominik Kanzian, Stefan Hofer und Lea Moser
09.05.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Diese Folge führt tief ins Okawango-Delta und die Kalahari in Botswana. Stefan Hofer erzählt von den berührendsten Momenten seiner Safari: Als er im Boot auf ein Krokodil zutrieb oder als plötzlich vor ihm ein kräftiger Elefant aus dem Wasser stieg. Außerdem: Was einen in Botswana sonst noch erwartet und warum die Victoria Falls ein Must-See sind - obwohl man dafür noch in ein anderes Land weiter reisen muss.

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