B wie Botswana 1/2: Wie geht eigentlich Safari?

Was ist ein Game Drive - und wie läuft er ab? Wie sieht ein typischer Safari-Tag aus? Was muss man für eine Safari einpacken und was lieber zu Hause lassen? Sind Safaris gefährlich - und wie werde ich von keinem Löwen gefressen? Welche Tiere gehören zu den Big Five - und wie groß sind meine Chancen, eines davon vor den Fotoapparat zu bekommen? Stefan Hofer ist zu Gast in der aktuellen Folge von "Stadt. Land. Meer" und beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Safari.