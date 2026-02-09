Wifo-Chef Felbermayr: "Wir waren nicht immer richtig"

Die Dreierkoalition freut sich über die Schnellprognose der Inflation, die derzeit bei 2 Prozent liegt. Während manch einer von "Trendwende" spricht, dämpft Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr die Erwartungen. Am 95. Tresen der Milchbar spricht der Wifo-Chef über falsche Prognosen in der Vergangenheit, was ihm Bauchweh beschert und warum sich der parteifreie auch ein Leben in der Politik vorstellen kann mit Michael Hammerl und Johanna Hager.

