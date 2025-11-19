Eine zweite Kommission soll aufklären, was eine erste nicht zustande gebracht hat - Missbrauchsfälle in den SOS-Kinderdörfern. Über die vielen unbekannten Opfer spricht kaum jemand und auch nicht darüber, dass die meisten Übergriffe in den eigenen vier Wänden stattfinden - in der Familie.

Wie man mit dem Thema umgehen soll und warum Missbrauch verjährt, darüber spricht Udo Jesionek (88), Jurist, ehemaliger Präsident des Jugendgerichtshofs und Ehrenpräsident der Opferhilfeorganisation Weißer Ring.

An einem Spezial-Tresen der Milchbar geht es um die 68er, Schmerzensgeldhöhen, Schockschäden, Colas mit Häftlingen und eine Erinnerung. Die 83. Milchbar mit Udo Jesionek, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.