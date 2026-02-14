Die SPÖ steht bei 18 Prozent und Andreas Babler, seit 2023 an der Spitze der Partei, fortwährend in der Kritik. Warum Ex-SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern via Facebook verlautbart, nicht am Bundesparteitag kandidieren zu wollen, wer ihn unterstützte und welche Rolle Wiens Bürgermeister Michael Ludwig dabei spielt, das analysieren am 96. Tresen der Milchbar KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart und Michael Hammerl mit Johanna Hager.