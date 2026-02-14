Milchbar

Warum Christian Kern nicht kandidiert und SPÖ-Chef Babler dennoch beschädigt ist

Andreas Babler stellt sich am 7. März seiner Wiederwahl an der Parteispitze. Herausforderer gibt es bis dato keinen aber viele Kritiker. Warum steht die SPÖ nicht hinter dem Vizekanzler?
14.02.2026, 18:00

Die SPÖ steht bei 18 Prozent und Andreas Babler, seit 2023 an der Spitze der Partei, fortwährend in der Kritik. Warum Ex-SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern via Facebook verlautbart, nicht am Bundesparteitag kandidieren zu wollen, wer ihn unterstützte und welche Rolle Wiens Bürgermeister Michael Ludwig dabei spielt, das analysieren am 96. Tresen der Milchbar KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart und Michael Hammerl mit Johanna Hager.

