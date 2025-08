Generalmajor: "Wir sind im Kriegszustand"

Überall ist von Krieg die Rede: Ob in der Ukraine oder Israel, ob in der Wirtschaft oder via Internet. Wann sprechen wir von Krieg, wann von hybrider Kriegsführung und wie widerstandsfähig ist Österreich, wie wehrhaft und resilient die EU angesichts der Weltmächte USA und China - und warum ist Russland noch keine Weltmacht? Generalmajor Ronald Vartok steht am Tresen der Milchbar Christian Böhmer und Johanna Hager Rede und Antwort.

