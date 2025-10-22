Österreich feiert am 26. Oktober die "immerwährende Neutralität". Seit 70 Jahren pocht Österreichs Bevölkerung, aber auch die Regierung darauf, militärisch, aber nicht politisch neutral zu sein. Doch was heißt das? Wie ist die Neutralität mit den Russland-Sanktionen vereinbar, wer schützt uns vor den "Monstern" und was ist das Jammen von Drohnen? Darüber sprechen am 77. Tresen der Milchbar Armin Arbeiter, Josef Gebhard und Johanna Hager.

