Seit fünf Jahrzehnten fragt er Österreich, rechnet hoch und bildet Meinungen ab. OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer spricht über Umfragen von Tür zu Tür, warum früher Frauen den Hörer weiterreichten, wenn es politisch wurde und wann man warum besser schweigt. Am 88. Tresen der Milchbar geht es im Gespräch mit Josef Gebhard und Johanna Hager um "lahme Enten", Stichproben und ein Paradoxon.

