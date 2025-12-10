Nur 35 Prozent zufrieden: Teuerung trübt Österreichs Demokratie

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nur 35 Prozent der Bevölkerung finden, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. Für die sinkenden Werte sind vor allem die Teuerung und die Erfahrung verantwortlich, dass die eigenen Interessen nicht vertreten werden, erklärte Martina Zandonella. Sie präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse des Demokratie Monitors des Instituts Foresight. Die Haltung gegenüber der Demokratie blieb hingegen gleich: 89 Prozent halten sie für die beste Staatsform. Befragt wurden im Oktober und November 2.005 in Österreich lebende Menschen ab 16 Jahren (Schwankungsbreite 2,2 Prozent). 2018, als das jährliche Projekt erstmals durchgeführt wurde, war die Zustimmung noch fast doppelt so hoch: 64 Prozent meinten damals, das politische System in Österreich funktioniere sehr gut oder ziemlich gut. 2024 waren es zumindest noch 43 Prozent.

Krise der Repräsentation Zandonella sieht eine Krise der Repräsentation. Die negative Entwicklung betrifft nämlich gewählte Institutionen und Personen. 48 Prozent vertrauen dem Bundespräsidenten (2018: 58 Prozent), 41 Prozent dem Parlament (2018: 48 Prozent) und 32 Prozent der Bundesregierung (2018: 43 Prozent). Diese Entwicklung sei in den meisten westlichen Demokratien bemerkbar, sagte die Forscherin. Bessere Vertrauenswerte haben hierzulande die Polizei (73 Prozent), die Gerichte (64 Prozent) und die Verwaltung (60 Prozent) - diese Zahlen haben sich seit 2018 auch kaum verändert. Gesunken sei die Zufriedenheit mit dem politischen System in allen Bevölkerungsgruppen. Besonders relevant dafür ist die finanzielle Situation: So denken nur 19 Prozent im untersten Einkommensdrittel, dass das System gut funktioniert (2018: 49 Prozent). Im mittleren Einkommensdrittel glauben das 38 Prozent (2018: 66 Prozent), im obersten Einkommensdrittel 50 Prozent (2018: 85 Prozent). Menschen mit geringerem Einkommen hätten besonders selten Erfahrungen gemacht, die dem Demokratie-Ideal entsprechen - etwa, dass jede Stimme gleich viel zählt, so Zandonella. So glauben nur 17 Prozent im untersten Drittel, dass Menschen wie sie im Parlament gut vertreten sind, im obersten Drittel sind es 45 Prozent. Zudem sind sie stärker von der Teuerung betroffen - 79 Prozent im untersten Drittel gaben an, dass sie beim Lebensmitteleinkauf sparen mussten. Über alle Befragten hinweg waren es 47 Prozent.