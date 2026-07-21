WK Wien-Chef Walter Ruck: Was hinter der Abhör-Affäre steckt und wem sie nutzt

Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, spricht über Posten, degenerierte Oberösterreicher, dass er mit Frauen nicht gut kann und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer für Sachbearbeiter hält und Industrielle für Sektfrühstücker hält.

Was hat den Wiener, Jahrgang 1963, so mächtig gemacht? Welche Rolle spielt Michael Ludwig und eine Stelze und was wiegt das Wort von ÖVP-Chef Christian Stocker und WKO-Präsidentin Martha Schultz . Darüber sprechen an 118. Tresen der Milchbar der stellvertretende Chefredakteur des KURIER Christoph Schwarz, Michael Hammerl und Johanna Hager.

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