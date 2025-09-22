Alle müssen sparen, nur er nicht: Von 2020 bis 2026 fließen 25 Milliarden Euro in das österreichische Bundesheer. Rüstungsdirektor Harald Vodosek sieht "in der Aufrüstung einen Stimulus für die Wirtschaft". Was die "ultimative Frage" beim Bundesheer ist, wer das Shanghai-Dreieck darstellt und wie saubere Gegengeschäfte funktionieren, das erklärt er Christian Böhmer und Johanna Hager am 71. Tresen der Milchbar.