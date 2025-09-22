Rüstungsdirektor Vodosek: "Wir haben täglich Angriffe auf unsere Server"
Für Harald Vodosek widersprechen einander Neutralität und Aufrüstung nicht. Warum der Feind auch von Innen kommt und er Gründe für Optismus sieht, erzählt er am 71. Tresen der Milchbar.
Alle müssen sparen, nur er nicht: Von 2020 bis 2026 fließen 25 Milliarden Euro in das österreichische Bundesheer. Rüstungsdirektor Harald Vodosek sieht "in der Aufrüstung einen Stimulus für die Wirtschaft". Was die "ultimative Frage" beim Bundesheer ist, wer das Shanghai-Dreieck darstellt und wie saubere Gegengeschäfte funktionieren, das erklärt er Christian Böhmer und Johanna Hager am 71. Tresen der Milchbar.
Kommentare