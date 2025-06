Für 35 Prozent widersprechen sich EU-Aufrüstung und Österreichs Neutralität

Daher muss ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, damit Österreich nicht nur für die Verteidigung im In- sondern auch Ausland produzieren und damit von "Bereitschaft 2030" profitieren kann. Einen ähnlichen Sonderstatus innerhalb der EU haben übrigens Irland , Malta und Zypern .

Doch Österreich ist neutral , wie in der Verfassung festgeschrieben, und weder eine Partei noch die Bevölkerung (gemäß Umfragen) gedenkt, dies zu ändern.

"Die freiheitlichen Wähler verteidigen die strikte Neutralität", resümiert Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer die Ergebnisse der aktuellen OGM-Umfrage für den KURIER (1.011 Wahlberechtigte/Schwankungsbreite: +/-3,1.)

Der Aussage, dass die Aufrüstung und damit verbunden die Rüstungsindustrie der Neutralität Österreichs entgegensteht respektive widerspricht, stimmen 62 Prozent der FPÖ-Wähler zu. So hoch ist die Zustimmung bei keiner anderen im Parlament vertretenen Partei. Bei den Grünen stimmen halb so viele Sympathisanten dieser Aussage zu (29 Prozent), bei den Regierungsparteien ÖVP und SPÖ sind es knapp 20, bei den Neos in Relation gar nur 10 Prozent.

Diese Wählergruppen "neigen mehr zu einem pragmatischen Mittelweg", so Bachmayer. Insgesamt stimmen 35 Prozent aller Befragten dieser Aussage zu. 25 Prozent geben allerdings an, dass Neutralität und Rüstungsindustrie einander nicht widersprechen.