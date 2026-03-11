ORF: Roland Weißmanns Rücktritt und die Folgen

Die Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2022. Am Sonntag um 11.45 Uhr, dem Weltfrauentag, tritt Roland Weißmann von der Spitze des Öffentlich-Rechtlichen zurück. Die Öffentlichkeit erfährt erst Stunden später davon. Was ist passiert? Warum steht nun Aussage gegen Aussage, fühlen sich die einen an Ibiza 2.0. erinnert, orten die anderen eine Intrige und viele die Chance auf Reformen. Wer auf Weißmann folgen könnte - darüber sprechen Georg Leyrer, Josef Gebhard und Johanna Hager am 100. Tresen der Milchbar, dem innenpolitischen Podcast des KURIER.

