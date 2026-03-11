Bei Weißmann-Rücktritt war Stiftungsrat "an jedem Punkt anwaltlich vertreten"

Der ORF-Stiftungsrat war an "jedem Punkt dieser Phase anwaltlich vertreten", es gab "kaum einen Termin, in dem nicht mehrere Anwälte anwesend waren". Dies betonte Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz, bei der es um die wenigen Tage vor dem Rücktritt von ORF-General Roland Weißmann ging.

Man habe "in kurzer Zeit versucht, uns ein umfssendes Bild zu machen", betonte Lederer. Es wurde dem Stiftungsrat "immer grünes Licht gegeben". Zur geplanten Sitzung des Stiftungsrates werden am Donnerstag Rechtsvertreter eingeladen, damit sich der "Stiftungsrat in rechtlichen Fragen ein Bild machen" könne, so Lederer.

Wie es mit Weißmann weiter geht

Weißmann ist nun nicht mehr Generaldirektor, sondern Angestellter des ORF. Weißmann unterliege daher "nicht mehr dem Regime des Stiftungsrates", so Lederer auf eine KURIER-Frage zur Zukunft des derzeit beurlaubten Ex-Generals. "Er untersteht der Generaldirektorin (gemeint ist Interims-Chefin Ingrid Thurnher, Anm.) , die muss ihre Schlüsse ziehen. Wir werden das ganz genau besprechen, wir werden uns keiner Frage entziehen. Die Generaldirektorin muss sich ein Bild machen und wird danach handeln. Alle Fragen arbeitsrechtlicher Natur muss sie selber mit ihrem Team bewerten."