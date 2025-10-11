Wie die Stromkosten sinken könnten, warum die Netze nicht ausreichend ausgebaut sind und wie das Land auf einen totalen Blackout reagieren würde, darüber spricht Gerhard Christiner, Vorstand der Austrian Power Grid, an einem Spezial-Tresen der Milchbar mit Bernhard Gaul und Johanna Hager.

