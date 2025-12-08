Ökonom Schellhorn: "Am besten wäre FPÖ-ÖVP-Neos-Regierung gewesen"

"Der Staat ist auf Vollzahler angewiesen", sagt Franz Schellhorn. Doch das Steuersystem begünstige das genaue Gegenteil. Die Zuversicht von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer teilt der ehemalige Presse-Chefredakteur-Stv. nicht. Die 113 Maßnahmen gegen Bürokratieabbau von seinem Bruder, dem Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn, hält er für keinen großen Wurf.

Am 86. Tresen der Milchbar hält der Ökonom und Gründer der Agenda Austria ein "Plädoyer für Vermögensaufbau" und erklärt Michael Hammerl und Johanna Hager, bei wem er sich als "ungebetener Gast" fühlt.