Sind Sie "in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung?" Dann sind Sie laut Duden "woke". Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, spricht vom "Woke Virus", US-Präsident Donald Trump erklärt die Woke-Ära und Diversität für beendet - in Europa ist sie erst angekommen. Doch was ist Diversität überhaupt? Was versteht man unter Pinkwashing und wie halten es FPÖ, ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne mit dem Binnen-I, der Geschlechtervielfalt und den Rechten wie Pflichten, die damit einhergehen?

Am 55. Tresen der Milchbar sprechen darüber im Pride-Monat Juni Raffaela Lindorfer, Josef Gebhard und Johanna Hager.