ÖBB-Chef Matthä: "Ich mag auch nicht nach Lissabon mit dem Zug"

Er steht seit 2016 an der Spitze der Österreichischen Bundesbahnen, hat historische Strecken eröffnet und Fernstrecken geschlossen. Warum er jeden Morgen die Statistik der Pünktlichkeit anschaut, er nicht mit dem Finger auf Deutschland zeigen will und die Schweiz die Benchmark ist, das verrät der längstdienende Bahnchef Andreas Matthä am 104. Tresen der Milchbar mit Josef Gebhard und Johanna Hager.

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