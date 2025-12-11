Aufsichtsrat verlängert Vertrag von ÖBB-Chef Matthä um ein Jahr

In der Aufsichtsratssitzung der ÖBB Holding AG wurden am Donnerstag beim Management wesentliche Weichen gestellt. Der Vertrag von ÖBB-CEO Andreas Matthä, der bis Ende Juni 2026 läuft, wurde um ein Jahr bis Ende Juni 2027 verlängert. Matthä ist seit 2016 Chef der ÖBB.

„Ich freue mich, Andreas Matthä für ein weiteres Jahr als CEO gewonnen zu haben. Mit ihm setzen wir in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auf Kontinuität und Stabilität an der Spitze des Konzerns“, erklärt Brigitte Ederer, die Präsidentin des Aufsichtsrates der ÖBB-Holding AG. „Im Zuge des Doppelbudgets der Bundesregierung für 2025/26 haben die ÖBB ein sehr weitreichendes Programm zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit aufgesetzt, das u. a. Einsparungen beim Rahmenplan vorsieht.“