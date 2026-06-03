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Michael Heinisch: "Irgendwann wird jeder krank"
Es gibt „gar keine Alternative“ zu einer Reform des Gesundheitswesens, sagt der Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe. Was gegen Ambulanzgebühren spricht, für eine Zuckersteuer und wie die demografische Schere auseinandergeht.
Er ist seit über 25 Jahren Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe und glaubt, dass das heimische Gesundheitswesen an der "Kraft des Miteinander" genesen kann. Am Tresen der Milchbar spricht Michael Heinisch mit Josef Gebhard und Johanna Hager über Gastpatienten, warum man in Shopping Centers etwas für die Gesundheit tun könnte und warum er nichts von Ambulanzgebühren hält.
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