Die Welt stellt sich die Frage, ob die USA Grönland annektieren, der deutsche Spiegel fragt, ob Sebastian Kurz an der Spitze der ÖVP wiederkommt und die Kronenzeitung lässt in einer Umfrage eruieren, ob Ex-Kanzler Christian Kern der bessere SPÖ-Chef wäre als der nunmehrige. Warum sind die Werte von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler so schlecht, warum geht es der ÖVP nicht besser und was haben die Parteikassen damit zu tun - das diskutieren am 90. Tresen der Milchbar Josef Gebhard, Michael Hammerl und Johanna Hager.

