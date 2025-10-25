Seit Anfang des Jahres steht er der ÖVP vor, seit März führt er die Dreierkoalition. Am Tresen der Milchbar spricht Bundeskanzler Christian Stocker über das Budgetdefizit, "unaussprechliche Gesetze", den "Österreich"-Aufschlag und wofür er sich nicht feiert. Was er sich zurückholen will, das erklärt er im Interview mit Josef Gebhard und Johanna Hager.

