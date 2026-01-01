"Austria First": Kickl kündigt Start von FPÖ-Radio an

Angekündigt wurde das Projekt bereits vor einem Jahr, nun wird es Realität: Mit „Austria First“ startet die FPÖ ihren eigenen Online-Radiokanal. Das kündigt Parteichef Herbert Kickl am Donnerstag an. Der offizielle Startschuss soll demnach beim Neujahrstreffen der Blauen am 17. Jänner in Klagenfurt erfolgen.

„Dieser Sender wird Österreichs erstes Patriotenradio: ein eigener Sender für all jene, die Österreich im Herzen tragen - vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache, wie wir sie aus den Systemmedien kennen“, so Kickl.

Das Internetradio werde demnach über www.austriafirst.at oder über eine eigene App empfangbar sein. Es sei der nächste logische Erweiterungsschritt des freiheitlichen Medienhauses, erklärte der FPÖ-Chef. “Mit FPÖ-TV haben wir vor mittlerweile 14 Jahren begonnen - mit einem Beitrag pro Woche. Mittlerweile erreicht FPÖ-TV über all seine Kanäle mehr als 2,4 Millionen Österreicher.“

Laut Kickl werde Austria First rund um die Uhr senden und biete neben live moderierten Sendestrecken in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag auch umfassende, für Österreich relevante Nachrichten zur vollen Stunde sowie Journale morgens, mittags und abends.

Trump als Kickls Vorbild

Der Name des Senders ist an die Parole „America First“ von US-Präsident Donald Trump angelehnt, dessen Kampagnen sich die Freiheitlichen bereits seit längerem zum Vorbild nehmen.