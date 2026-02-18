Kickls Kalkül in der Opposition

In Umfragen liegt die FPÖ bei knapp 36 Prozent, die gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP liegen ein Jahr zurück. Helfen die schlechten Umfragewerte der Dreierkoalition den Freiheitlichen, stiehlt die ÖVP den Blauen bei der Volksbefragung über die Wehrpflichtverlängerung die Show und welche Rolle spielt dabei der Untersuchungsausschuss rund um das Ableben von Christian Pilnacek. Darüber sprechen am 97. Tresen der Milchbar Christian Böhmer, Josef Gebhard und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.