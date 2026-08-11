Als Parteifreier ist der Bildungs- und Wissenschaftsminister unter Kanzler Sebastian Kurz. Seit 2022 steht er als Nachfolger von Nobelpreisträger Anton Zeilinger der Akademie der Wissenschaften vor. Heinz Faßmann spricht am Tresen der Milchbar mit Josef Gebhard und Johanna Hager über die Schattenseiten der KI, die Vorteile des Brain Drain aus den USA und warum sich Geschichte nie 1:1 wiederholt.