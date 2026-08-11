Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Heinz Faßmann, warum ist es für das Kapitulieren zu früh?
Was Quantenphysiker sympathisch macht, was für Byzantinistik spricht und für ausländische Studenten an Österreichs Unis - darüber spricht der Präsident der Akademie der Wissenschaften am Tresen der Milchbar.
Als Parteifreier ist der Bildungs- und Wissenschaftsminister unter Kanzler Sebastian Kurz. Seit 2022 steht er als Nachfolger von Nobelpreisträger Anton Zeilinger der Akademie der Wissenschaften vor. Heinz Faßmann spricht am Tresen der Milchbar mit Josef Gebhard und Johanna Hager über die Schattenseiten der KI, die Vorteile des Brain Drain aus den USA und warum sich Geschichte nie 1:1 wiederholt.
Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
Kommentare