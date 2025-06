Ihre Umfragewerte sinken überall, die Temperaturen steigen weltweit, doch Klimapolitik ist kein heißes Eisen mehr. Auch nicht auf europäischer Ebene, auf der das Aufrüstungsprogramm "Re-Arm Europe" den Green Deal abgelöst hat. In Österreich hat Ex-Klimaministerin Leonore Gewessler den grünen Chefsessel von Werner Kogler übernommen.

Was das für die Partei bedeutet, wer oder was damit abgewählt ist und wer die Grünen noch und wieder wählt, das besprechen am 57. Tresen der Milchbar Josef Gebhard, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

