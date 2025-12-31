Milchbar

Faika El-Nagashi: "Wir können unser Geschlecht nicht ändern"

Die Ex-Grüne Faika El-Nagashi über sechs Geschlechter im Eltern-Kind-Pass, die negativen Seiten des Gender* und warum Österreich bei Hormonbehandlungen das Schutzalter hinaufsetzen soll.
Von Johanna Hager
31.12.25, 08:00
Männlich, weiblich, inter, divers, offen, kein Eintrag - so viele Optionen gibt es im Eltern-Kind-Pass für Neugeborene. Warum diese Entwicklung schlecht ist, sie eigens den Verein Athena gegründet hat, um auf EU-Ebene dagegen anzugehen und warum ein Binnen-I und ein Gender* dem Feminismus zuwiderlaufen - darüber spricht Faika El-Nagashi am 89. Tresen der Milchbar mit Christian Böhmer und Johanna Hager. 

