Faika El-Nagashi: "Wir können unser Geschlecht nicht ändern"

Männlich, weiblich, inter, divers, offen, kein Eintrag - so viele Optionen gibt es im Eltern-Kind-Pass für Neugeborene. Warum diese Entwicklung schlecht ist, sie eigens den Verein Athena gegründet hat, um auf EU-Ebene dagegen anzugehen und warum ein Binnen-I und ein Gender* dem Feminismus zuwiderlaufen - darüber spricht Faika El-Nagashi am 89. Tresen der Milchbar mit Christian Böhmer und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.