Wögingers Welt

Er ist sein halbes Leben lang Mandatar, seit 2021 wieder Klubobmann der ÖVP-Parlamentsklubs und seit wenigen Wochen wieder auf der Anklagebank. Was August "Gust" Wöginger auszeichnet, was ehemalige Koalitionspartner und Kontrahenten über ihn sagen und was in Wien passiert, sollte er am 21. April in Linz verurteilt werden, darüber sprechen am 98. Tresen der Milchbar Christian Böhmer, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

