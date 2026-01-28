Bedingt abwehrbereit? Warum der Präsenzdienst verlängert werden soll

Die Krisen- und Kriegsschauplätze werden mehr - die Mittel, die Österreichs Landesverteidigung fließen auch. Geht es nach der Wehrdienstkommission und ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner soll der Präsenzdienst verlängert werden. Was SPÖ und Neos dagegen haben und was Österreich laut Risikobild droht, das besprechen am 93. Tresen der Milchbar Armin Arbeiter, Christian Böhmer und Johanna Hager.

