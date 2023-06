„Tut mir leid, es ist Brustkrebs.“ Diese Worte hört Ulli kurz vor ihrem 50. Geburtstag. Es reißt ihr damals den Boden unter den Füßen weg. Vor ihr steht nicht nur ein langer Behandlungsweg, sondern auch viel Angst und Ungewissheit. Ulli trifft die Entscheidung, sich beide Brüste abnehmen zu lassen. Danach fühlt sie sich in ihrem eigenen Körper alles andere als wohl. In der neuen Folge von „Ich weiß, wie es ist…“ erzählt sie, wie sie es geschafft hat, ihren Körper wieder lieben zu lernen, wie sich ihr Blick auf das Leben verändert hat und was sie Menschen mitgeben möchte, die in ihrem Umfeld selbst Betroffene haben.