Sam erzählt

Im Jahr 1975 wurde Sabine geboren. Doch bereits im Kindergarten spürte sie, dass etwas in ihr vor geht, das andere Kinder nicht spüren. Sie spielt lieber mit den Buben, zieht sich gerne wie ein Bub an und trägt die Haare am liebsten ganz kurz. Erst viele Jahre später kann sie benennen, was sie ist: ein Transmann. Und dann kam Sam.

Sam trägt heute einen dichten Bart im Gesicht, bekommt alle 12 Wochen eine Hormonspritze und hat geschlechtsangleichende Operationen hinter sich. Seit einem Jahr ist er mit seiner Partnerin verheiratet. Er ist der, der er immer sein wollte.