Lisa erzählt

Die junge Frau erinnert sich zurück, wie der Kampf mit ihrem Gewicht und die ständige Diktion der Zahl auf der Waage begonnen haben, ihr Leben und ihren Gemütszustand zu bestimmen. Es ist lange her, dass sie über diese Dinge so ausführlich gesprochen hat. Heute sieht sie vieles klarer und kann besser damit umgehen. Doch um an diesen Punkt hin zu gelangen, war es für Lisa ein weiter und teilweise sehr harter Weg mit Rückschlägen.

Essstörungen sind ernsthafte Erkrankungen, die behandelt werden müssen. Vor allem der Umgang mit dem Essen und das Verhältnis zum eigenen Körper sind dabei nicht im Gleichgewicht.

Hilfsangebote: